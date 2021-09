Le spectacle Quand on aime a toujours vingt ans, qui devait avoir lieu le 21 septembre et réunir sur scène de la salle Wilfrid-Pelletier les Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland, Louise Latraverse et Yvon Deschamps, aura finalement lieu le 24 novembre.

Émilie Côté La Presse

Yvon Deschamps s’est fracturé des côtes lors d’une malencontreuse chute, mais comme sa récupération va bon train, les médecins estiment que sa convalescence sera terminée à la fin du mois de novembre.

Les détenteurs de billets pour le spectacle qui était prévu le 21 septembre sont priés de le présenter le 24 novembre, alors que la diffusion en ligne a été repoussée du 16 décembre au 9 janvier.

Quand on aime on a toujours 20 ans est un rendez-vous unique, voire historique. Non seulement Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Louise Latraverse sont réunis sur scène, des invités viennent rendre hommage à ces artistes légendaires du Québec qui ont su traverser six décennies de chansons.