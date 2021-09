Yvon Deschamps blessé, le spectacle Quand on aime on a toujours 20 ans reporté

Le spectacle Quand on aime a toujours vingt ans, qui devait avoir lieu le 21 septembre et réunir sur scène de la salle Wilfrid-Pelletier les quatre immenses artistes que sont Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland, Louise Latraverse et Yvon Deschamps, a été reporté à une date indéterminée parce que ce dernier s’est fracturé des côtes lors d’une malencontreuse chute.

Josée Lapointe La Presse

La tenue de cet évènement unique présenté par Les productions Martin Leclerc était annoncée depuis le début du mois de juin.

Dans les circonstances, Yvon Deschamps se porte bien, dit le communiqué annonçant le report du spectacle. « Il est cependant contraint à se soumettre à plusieurs semaines de convalescence afin de s’assurer une bonne récupération. […] L’équipe de production lui souhaite un prompt rétablissement. »

Quand on aime on a toujours vingt ans sera présenté plus tard cet automne, et tous les billets seront honorés à la nouvelle date, précise la production.