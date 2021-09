Alors que la pandémie a chamboulé de nombreux projets de tournée des artistes de la scène depuis 18 mois, des spectacles d’humour, de musique et de théâtre reprennent la route cet automne. Voici donc un choix de six rendez-vous incontournables avec des artistes qui passeront près de chez vous au cours des prochains mois.

Luc Boulanger La Presse

Roxane Bruneau

La populaire chanteuse présentera le spectacle qui porte le même nom que son deuxième album, Acrophobie, partout au Québec. Elle sera en prestation à Montréal et à Québec à l’automne, avant de se rendre dans une douzaine de villes en 2022. Propulsée par les réseaux sociaux, l’auteure-compositrice-interprète a vendu plus de 100 000 albums en quelques années et collabore régulièrement à des émissions à la radio et à la télévision. Elle sera d’ailleurs panéliste à la nouvelle émission de variétés de Noovo Qui sait chanter ?, dès le 13 septembre.

Anne-Élisabeth Bossé

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Anne-Élisabeth Bossé

La talentueuse comédienne Anne-Élisabeth Bossé montera sur scène à l’automne avec son tout premier spectacle d’humour en solo, intitulé Jalouse. D’ici à sa présentation à Montréal et à Québec en novembre, elle en fera le rodage dans en salle dans 10 villes de la province. À quoi peut-on s’attendre ? « Côté inspiration, Anne-Élisabeth Bossé loue la singularité et l’intelligence de l’actrice, réalisatrice et scénariste Phœbe Waller-Bridge, une artiste britannique qui a notamment créé les séries Fleabag et Killing Eve », souligne le communiqué de son agence.

Rita Baga

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Rita Baga

La nouvelle reine des drags Rita Baga s’offre un premier spectacle de variétés grand public. Avec Créature, l’artiste quittera les cabarets de Montréal pour aller à la rencontre des Québécois avec un spectacle qui marie danse, chant, humour et musique, sans oublier les métamorphoses vestimentaires de cette créature de la nuit. Pour le moment, la tournée s’étale jusqu’en octobre 2022 avec une trentaine de dates, notamment à Brossard, à Sherbrooke et à Trois-Rivières. Créature se rendra même à la salle La Forestière, à La Tuque. Pas vraiment la destination la plus prisée des drags au Québec !

Pierre-Yves Roy-Desmarais

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Yves Roy-Desmarais

Dans une rentrée marquée par les nouveautés en humour, le jeune humoriste (et parfois musicien) Pierre-Yves Roy-Desmarais offre son premier spectacle solo, Jokes Chapeau Maman Magie Piano. Le titre de spectacle le plus long de la rentrée. L’artiste de 26 ans a séduit le grand public durant la pandémie, grâce aux chansons désopilantes et aux sketchs qu’il a mis en ligne. Après cinq mois de tournée, Pierre-Yves Roy-Desmarais déridera le public de la salle Albert-Rousseau, à Québec, le 6 octobre. Il fera la même chose à l’Olympia, à Montréal, le 13 octobre, avant de partir en tournée au moins jusqu’en mars 2022.

Cathy Gauthier

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Cathy Gauthier

L’énergique Cathy Gauthier a donné des centaines de représentations de ses spectacles, obtenu plusieurs billets d’or et remporté de nombreux prix avec son troisième spectacle solo, Pas trop catholique, dont les dernières représentations remontent à 2017. Fidèle à elle-même, sans filtre et avec son humour décapant, l’humoriste est de retour cette année avec son quatrième spectacle solo, sobrement intitulé Classique.

King Dave

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Patrick Emmanuel Abellard

Du côté du théâtre, le succès critique et populaire de la compagnie Duceppe la saison dernière King Dave a été peu vu à cause de la jauge très réduite de la salle, le printemps dernier, mesures sanitaires obligent. Bonne nouvelle, King Dave fera une tournée à l’automne, en plus d’une reprise à la Place des Arts, à Montréal (devant une salle non distanciée), du 16 au 19 juin 2022. La nouvelle production de la pièce solo d’Alexandre Goyette sera en tournée du 3 novembre au 18 décembre, avec Patrick Emmanuel Abellard, qui reprendra le puissant rôle de Dave, d’abord défendu par Anglesh Major.