C’est une 19e édition qui s’amène pour le Festival Quartiers Danses (FQD), du 8 au 19 septembre, dont le porte-parole est encore une fois cette année Marc Béland.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

La programmation est bien fournie avec des spectacles en salle, in situ dans un contexte urbain et des courts métrages sur la danse, à voir en salle ou en ligne.

Que ce soit à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts ou à l’amphithéâtre du musée McCord, ce sont 18 créations qui seront présentées en salle cette année, réunissant pas moins de 57 interprètes et 15 chorégraphes.

Parmi les spectacles à ne pas manquer, la soirée d’ouverture avec la chorégraphe d’origine mohawk Barbara Kaneratonni Diabo, qui présentera en première mondiale sa création Sky Dancers à la Cinquième Salle le 10 septembre, mêlant danse traditionnelle et contemporaine.

Les 11 et 12 septembre, les interprètes Louise Bédard et Marc Boivin monteront sur scène pour présenter le Projet Renaud/Feldman de Jeanne Renaud, associée aux automatistes et considérée comme l’une des figures fondatrices de la danse moderne au Québec. L’incomparable Margie Gillis présentera de son côté deux soirées avec deux programmes distincts, les 14 et 16 septembre.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL QUARTIERS DANSES Louise Bédard et Marc Boivin dans Projet Renaud/Feldman

PHOTO SASHA ONYSHCHENKO, FOURNIE PAR FQD Margie Gillis fait aussi partie de la programmation du FQC. 1 /2



À cela s’ajoutent plusieurs performances urbaines : en tout, 7 lieux de la métropole seront investis par 21 chorégraphes montréalais, dont la place des Festivals, les Jardins Gamelins, la rue Bernard ou encore le Lien Nord du canal de Lachine. Parmi elles, l’œuvre Sculpter le dehors, par Véronique Giasson, un quintette féminin, ou encore la cocréation Jötunn, de James Viveiros et Nicolas Patry, pour clôturer le volet extérieur du festival.

Finalement, le FQD présente également pour la 13e année de suite un volet cinéma, en mettant en lumière une quarantaine de courts métrages sur la danse, dans trois programmations distinctes : une rétrospective des 13 dernières années, la programmation nationale et internationale et une vingtaine de coproductions du FQD réalisées en 2020 et 2021.