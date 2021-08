(Montréal) Le coup d’envoi a été donné jeudi soir au Théâtre du Rideau Vert pour l’adaptation opératique de la pièce Albertine en cinq temps de l’auteur Michel Tremblay.

Jessica Beauplat La Presse Canadienne

D’une durée de 60 minutes, la représentation se voulait un avant-goût de cette nouvelle version qui entamera une tournée québécoise à compter de mars 2023.

Cette pièce phare de l’œuvre de Michel Tremblay aura presque 40 ans au moment de prendre la route. Écrite en 1984, l’histoire présente Albertine, âgée de 70 ans et qui vit en CHSLD. Elle revient sur les cinq dernières décennies de sa vie. Entre rage de vivre et colère, elle explore des sentiments qui l’habitent et questionne des thèmes qui l’interpellent.

Jouée par les cinq chanteuses lyriques Chantal Lambert, Monique Pagé, Chantal Dionne, Michèle Losier et Catherine St-Arnaud dans les rôles d’Albertine, ainsi que Marianne Lambert dans le rôle de Madeleine, sa sœur, le joual se fait une place dans le répertoire lyrique classique se félicitent les instigatrices du projet.

Ce nouvelle adaptation est née d’une collaboration entre les Productions du 10 avril, une compagnie de Nathalie Deschamps créée pendant la pandémie, et L’initiative Femmes de la Banque Scotia, un groupe de femmes d’affaires. La musique est signée par Catherine Major.

Pour ce qui est de la tournée, une douzaine de dates sont inscrites au calendrier. Des arrêts à Québec, dans Lanaudière, à Montréal et ses couronnes nord et sud ainsi qu’en Montérégie sont d’ores et déjà prévus.

La représentation de l’opéra présentée jeudi soir a été enregistrée et sera offerte au coût de 20 $, du 20 au 23 août, soit dès ce vendredi. Il est possible de se procurer des « billets » sur le site internet lepointdevente.com.