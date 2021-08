Spectacles

Festival de jazz

Daniel Lanois mènera le bal

Des concerts gratuits présentés sur deux scènes et étalés sur cinq jours, avec des musiciens et des spectateurs en chair et en os, voilà la formule adoptée par le Festival international de jazz de Montréal, qui dévoilera ce mardi une partie de la programmation de sa 41e édition. Daniel Lanois, François Bourassa, Ranee Lee et Steve Hill figurent parmi les artistes invités à se produire sur la place des Festivals du 15 au 19 septembre.