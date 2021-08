Spectacles

Le Cirque Éloize à l’assaut du Vieux-Port

À partir de vendredi et jusqu’au 15 août, les acrobates et les comédiens du Cirque Éloize se produiront sur les quais du Vieux-Port, au bénéfice des badauds, touristes et familles en visite. Intitulé De mille feux, leur spectacle mobilisera une dizaine d’artistes le long du fleuve, avec comme point de départ le quai Jacques-Cartier. Les représentations auront lieu plusieurs fois par jour les vendredis, samedis et dimanches.