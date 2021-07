PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Le spectacle De mille feux met en scène des rescapés d’une grande tempête qui doivent réapprendre à vivre normalement. Il s’agit bien sûr d’une allégorie sur la pandémie que nous venons de vivre, explique Alex Trahan, metteur en scène du spectacle. « La question que je veux lancer au public, c’est : comment on émerge de la tempête, et qu’est-ce qu’on en fait ? On vient d’en sortir, mais c’est sûr qu’il va y en avoir d’autres, des tempêtes. » Pour le moment, le spectacle aide le milieu du cirque à sortir de la crise sanitaire, puisqu’il permet d’employer plus d’une vingtaine d’artistes et de techniciens.