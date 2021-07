Spectacles

Montréal Complètement Cirque

Branché : pieds nus dans l’herbe ★★★★

Pas besoin de costumes flamboyants ou de scénographie à grand déploiement. Avec Branché, les troupes Barcode et Acting for Climate Montréal proposent du cirque dans sa plus simple expression, avec la nature pour seul décor. Le résultat est emballant et terriblement émouvant.