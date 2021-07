Spectacles

Festival de la chanson de Tadoussac

De retour après la pause

Après une pause forcée d’un an, c’est un Festival de la chanson de Tadoussac remanié, à la fois réduit et rallongé, qui a lieu cette année dans la magnifique ville située au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-​Laurent. Alors que la saison des festivals s’amorce, nous y avons passé deux jours pour constater de quelles façons l’évènement s’est adapté, assister entre autres aux spectacles de Klô Pelgag et de Louis-Jean Cormier, et voir si les spectateurs étaient au rendez-vous.