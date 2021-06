Le choix des chansons s’est fait avec en tête la trame narrative du territoire, explique Martin Léon. Les artistes lui ont soumis quatre ou cinq chansons, puis le metteur en scène a fait le ménage. « On voulait mettre en valeur la cohabitation du territoire, des langues, que tout le monde soit québécois en parts égales », explique-t-il. Avec ses collègues et en entrevue avec La Presse, le musicien prend son rôle au sérieux. Lors de notre visite, toutefois, d’aucuns – salut, Vallières ! – auraient pu recevoir des pénalités pour cabotinage, dans un heureux mélange de travail et de plaisir, de rigueur et de digression. Après tout, les loups aiment aussi jouer.

Dans une marée folk rock, Cindy Bédard, issue du country, aurait pu se sentir bien seule dans La marée du loup. Or, elle a découvert une famille musicale qui partageait un ADN et des traits communs. « Ça aurait pu être un beau grand écart, mais il y a quelque chose qui se passe, observe la chanteuse originaire de Saint-Tite. Des fois, on a l’air dans notre bulle, un peu underground, mais on se rend compte qu’on n’est pas si loin que ça, qu’il y a un métissage. On a envie de se voisiner, que la famille s’agrandisse. C’est important de triper ensemble. »

Alors que Klô Pelgag mènera une délégation toute féminine à Petite-Vallée, Tire le coyote et Louis-Jean Cormier dirigeront des troupes éclectiques. Chaque artiste présent au festival offrira deux prestations solos à l’intérieur de trois jours, puis participera à l’un des trois spectacles collectifs. « C’était important qu’on ait une palette très large », explique l’auteur-compositeur qui a récemment fait paraître Le ciel est au plancher. « Quand on a fait notre brainstorm pour le choix des artistes, on ne voulait pas tomber dans les évidences. C’était important d’avoir des gens de la relève, des gens qui font d’autres styles de musique, des membres de communautés autochtones. J’ai tout le temps aimé ce métissage des styles, cette cohabitation. »

« L’affaire pour laquelle je suis le plus content d’être ici, c’est que je sens que le spectacle est une métaphore de notre société qui change », affirme Vincent Vallières, qui travaillait à dépouiller les refrains de Lili lors de notre passage. « On se rend compte que nos différences sont le reflet d’une unicité, de ce que nous sommes foncièrement dans nos styles musicaux, dans nos racines culturelles différentes, mais qui sont en fin de compte les mêmes. Quand ces barrières-là tombent, il y a une réelle poésie qui se met à exister. On passe beaucoup de temps dans nos vies à s’écouter nous-mêmes. C’est l’fun, pour une fois, d’écouter les autres. »

La marée du loup prendra la forme d’un « tour de chant » inspiré des cabarets des années 1920-1930, explique Louis-Jean Cormier. Chaque artiste se rendra deux fois au micro, sans instruments. « Dans l’idée du cabaret, il y a un band qui accompagne tout le monde, précise Martin Léon. Dans notre cas, ce qui accompagne tout le monde, c’est le loup, le chef de meute sur qui on peut compter. Les autres n’ont pas besoin d’apporter leur gréement. Le chef de la meute fournit l’affaire. Les autres, eux, vont offrir ce qu’ils ont comme lumière. »

La « vague » menée par Louis-Jean Cormier est composée de Vincent Vallières, Cindy Bédard, Gab Bouchard, Beyries et de deux artistes autochtones, Matiu et Laura Niquay. Cette dernière, chanteuse atikamekw de Wemotaci, figure sur la présélection du prix Polaris. « Je suis très honorée d’être ici, dit-elle sur la scène du Théâtre Hector-Charland. J’en ai fait beaucoup, des maisons de création avec d’autres cultures. C’est vraiment plaisant de faire un gros partage de musique. On est tous sur une terre d’accueil, c’est important de le dire. » Dans cet esprit de « cohabitation », les langues autochtones seront mises à l’honneur du lever à la tombée du rideau.

Guidé par le titre du spectacle, le metteur en scène Martin Léon s’est rendu au parc Oméga afin d’observer une meute de canidés. « J’ai réalisé que les loups regardent tous en même temps un seul sujet. Personne n’est distrait. C’est l’inverse d’Instagram, de Facebook. Ça m’a impressionné. J’étais intimidé par la grandeur de ce qu’il y avait derrière leurs yeux. Ce thème de la présence, de la collectivité, de la meute, est apparu à ce moment-là. Ça a soudé les chansons l’une dans l’autre pour créer une espèce de cabaret poétique et éclaté. »

Du 1 er au 10 juillet, trois « marées d’artistes » déferleront successivement au 38 e Festival en chanson de Petite-Vallée. Avant de se retirer, chacune présentera un concert unique créé lors d’une semaine de résidence plus tôt au printemps. À la mi-juin, La Presse s’est pointé le bout du nez et des oreilles au Théâtre Hector-Charland, à L’Assomption, où le meneur Louis-Jean Cormier et sa meute hurlaient à la lune pour engendrer La marée du loup, spectacle de clôture du rendez-vous gaspésien. « Tout le monde ici est fondamentalement un artiste collaborateur », observe le chef de file, qui dit aimer de plus en plus le concept de « résidence de création ».

Chaque année, le Festival et le Village en chanson de Petite-Vallée hébergent des auteurs-compositeurs-interprètes d’ici et d’ailleurs dans le cadre de résidences artistiques. Or, pour ce 38e rendez-vous chansonnier, les organisateurs se sont associés à trois diffuseurs d’autres régions du Québec pour monter autant de spectacles uniques. Une idée qui pourrait en engendrer une autre : la création d’un réseau de résidences artistiques.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Du 1er au 10 juillet, les « passeurs » Klô Pelgag, Tire le coyote et Louis-Jean Cormier seront associés à des « vagues » de cinq ou six artistes qui se succéderont sur la côte gaspésienne. Après son passage de trois jours, chaque délégation présentera un concert collectif qui a été conçu lors d’une résidence plus tôt au printemps.

« On a eu la chance d’avoir un programme avec Musicaction et trois extraordinaires partenaires », explique Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée, qui fait référence à la Place des Arts, au Grand Théâtre de Québec et au Théâtre Hector-Charland.

C’est dans cette salle moderne de L’Assomption que la meute de Louis-Jean Cormier a créé et peaufiné le spectacle La marée du loup, qui sera présenté le 10 juillet à Petite-Vallée, village de 170 habitants qui bat au rythme de la musique. La marée du grand héron et La marée du coyote y trouveront leur dénouement sur scène les 4 et 7 juillet.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Claude de Grandpré, directeur général du Théâtre Hector-Charland, et Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée

« Il y a une confrérie de diffuseurs, même si on est à 700 km de distance », note Claude de Grandpré, directeur général du Théâtre Hector-Charland, en lançant un regard complice vers Alan Côté.

Tous deux rêvent d’un réseau de résidences québécoises consacrées aux arts de la scène.

Le Québec est un peu en déficit de réciprocité avec l’international. Si on était capables de se mobiliser en réseau structuré, on pourrait accueillir des artistes étrangers qui feraient un parcours à travers nos différents lieux. Claude de Grandpré, directeur général du Théâtre Hector-Charland

« C’est facile d’imaginer un projet en chanson, en théâtre ou en conte qui part de L’Assomption, et un autre qui part de Petite-Vallée, s’enthousiasme son collègue gaspésien. Ils pourraient se croiser sur la route, avec des escales un peu partout. Ce serait une belle façon pour les artistes internationaux de se poser, de découvrir le Québec. »

Maison Jacques-Parizeau

Lors de notre passage au Théâtre Hector-Charland, à la mi-juin, le « passeur » Louis-Jean Cormier, le metteur en scène Martin Léon, trois musiciens, trois techniciens et six auteurs-compositeurs-interprètes s’attelaient à la création d’un concert unique (voir photoreportage).

Environ la moitié d’entre eux ont inauguré, en y posant leurs valises, la maison voisine Jacques-Parizeau, résidence de création qui peut accueillir jour et nuit une douzaine d’artistes. Ce nouveau lieu de repos et de rencontres, jumelé à la disponibilité du Théâtre Hector-Charland en temps de COVID-19, faisait de L’Assomption une tanière de choix pour la meute musicale.

Hier, on était avec la gang pour écouter le hockey. Ils ont fini par sortir leurs guitares : Gab Bouchard, Matiu, Laura Niquay et Cindy Bédard. Ça permet ce genre de rencontres. Les artistes qui étaient ici cette semaine, ils ne se reverront plus jamais de la même manière. Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée

Au fil de projets de résidence, le Village en chanson de Petite-Vallée et son festival ont été témoins d’innombrables connexions fructueuses. On pense aux Chants du voyage, en collaboration avec l’École de la chanson de Granby, ou encore aux Rencontres qui chantent, réunion de 12 auteurs-compositeurs-interprètes de la francophonie.

« En 2001, première année du Théâtre de la Vieille Forge, qui a brûlé [en 2017], on avait un projet de résidence avec Marie-Jo Thériault et le chanteur français Néry, raconte M. Côté. Il était accompagné de son musicien Bertrand Belin, qui est devenu un monstre de la chanson, et d’Olivier Daviaud, alors pianiste de Bénabar. Ils sont tous débarqués chez nous dans le temps de la chasse à l’orignal. Ça a créé des rencontres incroyables, des familles. »

Preuve que ces partages perdurent : cinq ans plus tard, la chanteuse de Shédiac allait coréaliser l’album Néry Belgistan et partager le micro avec le Parisien sur la bien titrée Destins croisés.

À quand une collaboration Laura Niquay – Gab Bouchard ? Les paris sont lancés.