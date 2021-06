Pour contrer les effets de la pandémie, 200 millions de dollars seront versés par le gouvernement fédéral sur deux ans, dans le cadre de l’Initiative d’appui aux grands festivals et évènements. Cet investissement contribuera à la relance de ces évènements au Canada, a-t-on dévoilé lundi.

Coralie Laplante La Presse

Cette subvention fait suite à l’annonce de l’investissement de 1,9 milliard de dollars dans les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Il s’agit d’un montant promis par le gouvernement fédéral dans le cadre de son budget de 2021.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, et le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, ont fait l’annonce des grandes lignes de cet investissement en direct du Centre Phi, dans le Vieux-Port de Montréal.

« [Les grands festivals et évènements] jouent un rôle majeur dans la relance économique et la vitalité de nos régions. C’est pourquoi je suis convaincue que l’aide que nous annonçons aujourd’hui changera le cours des choses, tant pour les entreprises que pour nos communautés », a affirmé Mélanie Joly par voie de communiqué.

En plus des 200 millions accordés à l’Initiative d’appui aux grands festivals et évènements, une enveloppe de 300 millions de dollars sera remise au Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Le montant versé sur deux ans aidera les organismes toujours éprouvés par la pandémie de coronavirus à reprendre leurs activités.

« Nos artistes et autres acteurs des milieux culturels et patrimoniaux, de même que la communauté du sport amateur, ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19 et seront parmi les derniers à se remettre complètement de son impact économique prolongé », a dit Steven Guilbeault dans le même document.

De plus, le Fonds de réouverture distribuera 200 millions de dollars sur deux ans à des organisations culturelles existantes. Le montant alloué leur permettra notamment de mettre en place des pièces de théâtre, des expositions et des évènements sportifs amateurs.