Verdi, Mozart et une création signée par Michel Marc Bouchard et Julien Bilodeau, après une pause de plus d’un an, l’Opéra de Montréal confirme aujourd’hui les spectacles de sa prochaine saison qui s’amorcera en janvier 2022, avec un prologue à l’automne 2021.

Luc Boulanger La Presse

Rappelons que l’Opéra de Montréal avait annoncé cette programmation quelques jours avant le début du premier confinement, en mars 2020. La compagnie a pu la reporter presque entièrement ; seul Jenufa, de Leos Janáček, produit par l’Opéra de Victoria, ne figure plus dans l’offre musicale.

Au programme donc, trois œuvres fortes autour du thème de la beauté de l’art. La saison s’amorcera en janvier 2022 à la salle Wilfrid-Pelletier avec La Traviata. Cette nouvelle mouture de l’opéra de Verdi met en vedette la soprano québécoise Marie-Josée Lord dans le rôle de Violetta, sous la direction d’Alain Gauthier. Ce dernier a transposé l’intrigue dans le Paris des années folles, au temps des soirées de cabaret avec Joséphine Baker.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Après le succès de son adaptation des Feluettes, pour l’Opéra de Montréal en 2016, Michel Marc Bouchard a écrit un livret original inspiré du sauvetage des œuvres du musée du Louvre, durant la Seconde Guerre mondiale.

Suivra en mars 2022 au Théâtre Maisonneuve, La beauté du monde, cet opéra fort attendu du compositeur Julien Bilodeau et de l’auteur des Muses orphelines, mise en scène par Florent Siaud. Après le succès de l’opéra Les feluettes, en 2016, Michel Marc Bouchard a écrit un livret original inspiré du sauvetage des œuvres du musée du Louvre, durant la Seconde Guerre mondiale. La beauté du monde affiche une distribution cinq étoiles, dans laquelle on retrouve le baryton-basse Philippe Sly, les ténors Marc Hervieux et Isaiah Bell, ainsi que la soprano France Bellemare.

Retour à la salle Wilfrid-Pelletier en mai 2022 pour la production de l’incontournable Flûte enchantée, de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigée par Barrie Kosky. Dans sa mise en scène, ce dernier rappellera l’époque du cinéma muet avec un imposant décor jouant d’écrans et de projections.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE L’auteur et directeur du théâtre de Quat’Sous, Olivier Kemeid, signe le livret de l’opéra Le flambeau de la nuit, du compositeur Hubert Tanguay-Labrosse, qui sera créé en septembre prochain à la Place des Arts.

Auparavant, les 25 et 26 septembre 2021 au Théâtre Maisonneuve, la compagnie propose un volet hors-série, Opéra à la carte, en collaboration avec Ballet Opéra Pantomime et l’Orchestre de chambre I Musici. Il s’agit d’un programme double : Le flambeau de la nuit, une création du compositeur Hubert Tanguay-Labrosse, avec un livret d’Olivier Kemeid, Riders to the sea, de Ralph Vaughan Williams, d’après un texte du poète et dramaturge irlandais Synge. Opéra à la carte veut offrit un tremplin aux jeunes talents montréalais de la relève musicale.