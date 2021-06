Le Jardin, salle de spectacle en plein air au centre-ville de Montréal, lançait mercredi sa programmation estivale animée et habillée par Le Monastère et XP_MTL en collaboration avec le Centre St-Jax.

André Duchesne La Presse

En face et autour de l’église anglicane du 1439, rue Sainte-Catherine Ouest seront présentées diverses activités signées Le Monastère et XP_MTL. On retrouve les activités Pique-nique au Cirque, Cabaret du jugement dernier, Cabaret spécial LGBTQ+, DJ set de Réal et autres spectacles musicaux.