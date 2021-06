Présenté en 2007 en première mondiale à Montréal, le spectacle KOOZA a voyagé depuis dans plus de 65 villes et 21 pays. Il sera présenté au Vieux-Port du 28 avril au 19 juin 2022.

Le Cirque du Soleil sera de retour au Vieux-Port de Montréal en 2022 avec le spectacle KOOZA.

Émilie Côté La Presse

Le Cirque du Soleil annonce aussi mardi matin un partenariat avec le Vieux-Port de Montréal pour y présenter au cours des 10 prochaines années de nouvelles créations et le retour de certains spectacles phares.

Présenté en 2007 en première mondiale à Montréal, KOOZA a voyagé depuis dans plus de 65 villes et 21 pays. Le spectacle relate l’histoire d’un clown solitaire mélancolique qui cherche sa place dans le monde.

Il sera présenté au Vieux-Port du 28 avril au 19 juin 2022.

« Plus de 450 jours se sont écoulés depuis l’arrêt forcé de nos opérations, et c’est avec grande impatience que nous attendons notre retour à Montréal l’an prochain », a déclaré par voie de communiqué Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Les billets sont en vente maintenant pour les membres du Club Cirque et dès le 21 juin pour le grand public.