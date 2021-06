Le Vieux Clocher, c’était le siège social du Groupe Sanguin et de Lévesque et Turcotte ! On a donné des centaines de représentations sous ce bienveillant clocher. Nous détenons même le record ! Bernard Caza, qui est toujours mon agent, en est le véritable pape, présent presque chaque soir. Il est un vrai amoureux de la culture québécoise. Chaque fois que j’y retourne, une vague d’émotions et de souvenirs surgit !