Spectacles

Gab Bouchard, sans modération

Plus d’un an après la sortie de son premier album, Gab Bouchard faisait vendredi soir ce qu’il est convenu d’appeler sa « rentrée montréalaise ». Un spectacle explosif, rock and roll et, disons-le, jouissif, qui a transporté le public hors du temps de la COVID pendant un bout de soirée.