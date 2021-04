Postes Canada a dévoilé le 29 avril, à l’occasion de la Journée internationale de la danse, deux nouveaux timbres commémoratifs rendant hommage à deux figures marquantes du ballet canadien, Karen Kain et Fernand Nault.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Karen Kain a notamment dansé avec le Ballet national du Canada ; considérée comme l’une des danseuses classiques les plus douées de sa génération, elle a interprété les plus grands rôles du répertoire classique au cours de sa carrière, dont la Reine des cygnes dans le Lac des cygnes en 1971. Elle a aussi dansé Giselle et Roméo et Juliette. Elle a été nommée directrice artistique du BNC en 2005 et occupe toujours ce poste au sein de la compagnie.

PHOTO FOURNIE PAR POSTES CANADA Le timbre commémoratif rendant hommage au danseur et chorégraphe Fernand Nault.

Danseur de talent, Fernand Nault a évolué pendant près de 20 ans au sein du American Ballet Theater avant de se joindre aux Grands Ballets à titre de chorégraphe et directeur artistique adjoint en 1965. Il est considéré avoir contribué au renom international de la compagnie ; on lui doit notamment la version de Casse-Noisette toujours dansée aujourd’hui par les Grands ballets, ainsi qu’une version du ballet Carmina Burana. Fernand Nault s’est éteint le 26 décembre 2006 ; il aurait célébré son 100e anniversaire de naissance le 27 décembre 2020. Plusieurs activités et évènements pour souligner ce centenaire seront d’ailleurs organisées tout au long de l’année par le Fonds chorégraphique Fernand Nault.

Les deux timbres, émis à l’occasion de la Journée internationale de la danse, sont en vente dès maintenant sur le site de Postes Canada et dans les comptoirs postaux partout au pays.