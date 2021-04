Marie Tifo et Pierre Curzi reprennent ces jours-ci au TNM La renarde et le mal peigné, les lectures théâtralisées des lettres d’amour de Pauline Julien et de Gérald Godin. Les deux acteurs portent comme un collier les mots de ce couple mythique qui a défendu bec et ongles la langue et la culture québécoises. Avec une histoire qui ressemble, un peu, à celle des deux interprètes intensément amoureux, depuis 40 printemps.

Luc Boulanger

La Presse

Rien n’est simple en amour… Et pourtant, l’amour résiste toujours aux désillusions du monde. C’est pour cela que la correspondance amoureuse est un genre littéraire dont on ne se lasse jamais.

« Le couple de Pauline [Julien] et Gérald [Godin] représente un archétype de l’amour qui dure et de l’amour qui évolue avec le temps », illustre Pierre Curzi. « L’aspect épistolaire de leur échange contribue beaucoup à l’intérêt de ce spectacle. Ce genre est quasi disparu de nos jours. Je ne pense pas que les courriels et les textos ont la même valeur littéraire », s’interroge l’acteur qui fête en 2021 ses 40 ans de vie commune avec Marie Tifo.

Si le couple partage plusieurs points communs avec celui de La renarde et le mal peigné, il est aussi très différent. Contrairement à la chanteuse militante et au poète et ex-ministre péquiste, leurs métiers les ont plus réunis que séparés. Pauline Julien habitait à Montréal et elle était souvent partie en tournée ; plus jeune, Gérald Godin a vécu à Trois-Rivières, puis à Québec.

Les deux amoureux étaient rarement ensemble. Ils se sont retrouvés surtout par l’écrit. C’est un amour qui a duré, malgré l’éloignement. Pierre Curzi

En mars 2020, après la fin brusque des répétitions de la pièce Lysis, dans laquelle ils devaient jouer tous les deux, les comédiens ont décidé de faire « une longue pause de travail pour prendre le temps de vivre ». Et faire un pied de nez à cette interminable pandémie.

Puis ce printemps, le soir de l’annonce de la réouverture des théâtres en zone rouge à Montréal, un texto impromptu est venu rompre leur (semi) retraite : « C’était Lorraine [Pintal] qui nous proposait de reprendre La renarde et le mal peigné, raconte Marie Tifo. Sans réfléchir, je me suis dit : oui, on y va ! Et je lui ai répondu tout de suite… »

« Je ne suis même pas sûr que tu m’as demandé mon avis avant de répondre à Lorraine », intervient Pierre Curzi, en riant.

Un devoir de mémoire

C’est Lorraine Pintal qui a eu l’idée, en 2010, de mettre en scène La renarde et le mal peigné, un recueil d’extraits de la correspondance amoureuse (et politique) entre Pauline Julien et Gérald Godin, concocté par Pascale Galipeau, dans le cadre du Festival international de la littérature. Mme Pintal a tout de suite pensé à Marie Tifo et à Pierre Curzi pour défendre « ce couple aux caractères volcaniques ». « Je voulais deux acteurs qui forment un vrai couple dans la vie, dit-elle, et qui sont associés à la défense de la culture québécoise aux yeux du public. Car le rêve de la souveraineté, ça fait partie de l’ADN des artistes de notre génération. »

C’est un spectacle qui est aussi un devoir de mémoire. Pour notre génération, c’était important de témoigner et d’exprimer notre spécificité, car notre identité québécoise nous démarquait de la culture française, européenne, dominante à l’époque de nos parents. Marie Tifo

« C’est sûr que, Marie et moi, nous nous sommes un peu identifiés aux personnages, ajoute Pierre Curzi. Mais ça reste plus grand que nous. Pauline et Gérald sont deux figures mythiques, des héros de notre histoire qui nous ont marqués par leur implication sociale, politique, artistique. On les a joués partout en tournée, dans les maisons de la culture au Québec et en Europe. En France, où le couple n’est presque pas connu, sa parole a eu autant de résonance auprès du public qu’ici. »

« L’amour doit aussi passer par l’admiration de l’autre », dit Lorraine Pintal. À cet égard, la directrice du TNM estime que Pierre Curzi et Marie Tifo sont très respectueux et à l’écoute du travail de l’autre. « Et ils sont tous deux amoureux des mots. »

Au TNM (en salle) du 16 au 25 avril (à noter : les représentations commencent à 17 h 30). En webdiffusion du 14 au 30 mai.

FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Catherine Allard incarne avec beaucoup de justesse le rôle de Pauline Julien dans Je cherche une maison qui vous ressemble.

En écho, au Théâtre Denise-Pelletier…

L’autrice Marie-Christine Lê-Huu a aussi signé un texte autour du couple Godin et Julien. Intitulé Je cherche une maison qui vous ressemble, ce fort joli spectacle musical a été créé en 2018 dans une mise en scène de Benoît Vermeulen. C’est l’instigatrice du projet, Catherine Allard, qui incarne avec justesse le rôle de Pauline Julien, tandis que Simon Landry-Désy incarne le personnage de Gérald Godin. Ils sont accompagnés sur scène par deux musiciens. Du 22 au 30 avril à 17 h 30, au Théâtre Denise-Pelletier.