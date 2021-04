(Paris) Petite, Ariadna Hafez se rêvait en créature marine, sur son île de Grande Canarie. Aujourd’hui, elle danse un « tango aquatique » dans une vidéo envoûtante conçue avec le Français Bastien Soleil, qui espère former des danseurs à l’apnée.

Rana MOUSSAOUI et Sabine COLPART

Agence France-Presse

Dans le clip de trois minutes baptisé Tang’O et visionné plus d’un million de fois sur les réseaux sociaux depuis février, l’Espagnole fait ondoyer son corps, cambre le dos, enroule son pied, exécute un grand écart, le tout sous l’eau. Le clip a été filmé la nuit pour donner un jeu de lumière clair-obscur.

Quelque 600 plongées en cinq jours de répétition, une minute trente sous l’eau pour chaque prise (entre plongée, danse et remontée), ni bouteille ni masque de plongée, dans la piscine « Y40 », près de Padoue en Italie, l’une des plus profondes au monde (40 mètres).

Mais la chorégraphie s’est faite, elle, à un palier de dix mètres : pour Bastien Soleil, instructeur d’apnée et photographe sous-marin, le but n’était pas de rechercher la profondeur mais de travailler sur un « esthétisme aquatique ».

« L’idée première était de faire du beau, que les gens se sentent bien à regarder la vidéo alors qu’on vit un moment compliqué sur la planète », indique par téléphone à l’AFP cet ex-publicitaire.

Pas de musique sous l’eau

Il avait auparavant repéré sur Instagram cette danseuse de cabaret qui partageait souvent sa passion pour la mer avec des vidéos de plongée et d’apnée.

« La maîtrise de son mouvement est incroyable […]. Trouver une personne à la fois danseuse et apnéiste, c’est vraiment rare », précise Bastien Soleil. Il cite comme autre exemple Julie Gautier, apnéiste et danseuse française, qui avait réalisé en 2018 un clip de danse sous l’eau vu plus de 5 millions de fois sur YouTube.

Pour Tang’O, Ariadna Hafez a beaucoup répété pour avoir le rythme sous l’eau sans la musique, composée par Anthony Rouchier. « En apnée, la vue est complètement déformée et la concentration démultipliée », précise encore Bastien Soleil, dont c’est la première vidéo.

Complication supplémentaire : elle a pour partenaire une chaise, lestée de 12 kg mais qui « bougeait comme une plume dans le vent » et qu’« il fallait recaler après chaque prise ». Avec la sécurité comme priorité, il explique le choix du palier des 10 mètres : « On n’est plus attiré ni vers le haut ni vers le bas, ça donne cet équilibre ».

« L’absence de gravité me donne plus de liberté dans la danse, le mouvement est plus lent et j’y prends plaisir », raconte pour sa part Ariadna Hafez, qui dit être dans son « élément naturel », l’eau, depuis son enfance.

Nouvelle discipline ?

Cet élément « demande qu’on lâche prise ; or les danseurs sont beaucoup dans le contrôle », explique Bastien Soleil.

Il a hâte de former des danseurs, notamment classiques, à l’apnée pour les aider à lâcher prise. Et « leur faire découvrir que leur plus grosse problématique dans la danse, la gravité, n’en est plus une sous l’eau ».

Pour lui, cette discipline, qui « a un potentiel créatif extraordinaire », « n’en est qu’à ses débuts ».

Cet été, il inaugure avec le champion d’apnée français Guillaume Néry une académie à Villefranche-sur-mer, dans le sud de la France, pour introduire ce sport « au plus grand nombre », avec des ateliers spéciaux pour les danseurs.

« Former un apnéiste à la danse, ça demande 20 ans, mais un danseur peut être formé à l’apnée en une semaine », souligne le photographe.

L’apnée avait gagné en notoriété en France avec le film à succès Le Grand Bleu de Luc Besson en 1988, et a récemment attiré l’attention au cinéma avec une vidéo de l’actrice Kate Winslet en apnée sur le tournage d’Avatar 2. Mais cette discipline continue de susciter de la méfiance, regrette Bastien Soleil.

« Les gens voient l’apnée comme quelque chose contre notre corps, mais le corps est fait pour. Il suffit de se jeter dans l’eau ! », dit-il.