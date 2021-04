Contraints d’annuler pour un deuxième été les représentations du spectacle La fabuleuse histoire d’un royaume à cause de la pandémie, ses créateurs proposeront dès le 6 juillet un spectacle de remplacement intitulé Les fabuleuses histoires de l’esprit du fjord.

Simon Chabot

La Presse

Présenté à l’extérieur comme à l’intérieur du Théâtre du palais municipal de La Baie, avec une quarantaine d’acteurs, le spectacle de quatre tableaux sera présenté dans le respect de la distanciation physique imposée par la COVID-19. Pour l’instant, 250 billets sont mis en vente pour chacune des 35 représentations prévues du 6 juillet au 21 août.

Les fabuleuses histoires de l’esprit du fjord s’attarderont à la vie des premières familles qui se sont installées au Saguenay. « Vous assisterez au mariage le plus coloré du début de la région, au sauvetage d’une famille victime de la plus grosse tempête de neige jamais vue et vous entendrez des contes et légendes qui ne manqueront pas de vous surprendre », annonce l’auteur et metteur en scène Jimmy Doucet.

Les chevaux et les voitures anciennes, qui ont contribué au succès durable de La fabuleuse histoire d’un royaume (plus de 30 saisons), feront partie du spectacle conçu pour l’été 2021. Le comédien Jean-Pierre Bergeron en assurera la narration.

Fabuleuse.com