« C’est décourageant… » Président du Conseil de la culture des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et directeur du théâtre Premier Acte, Marc Gourdeau ne cachait pas sa déception, mercredi, après le point de presse du premier ministre François Legault annonçant une nouvelle fermeture des salles de spectacle.

Geneviève Bouchard

Le Soleil

Devant une hausse des cas de COVID-19, Québec et Lévis se font imposer un resserrement des mesures sanitaires pour les 10 prochains jours, incluant un couvre-feu ramené à 20 h et la fermeture des commerces non essentiels, des salles de spectacle, des musées et des cinémas.

> Lisez le texte complet sur le site du Soleil