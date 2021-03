La compagnie montréalaise de patinage contemporain Le Patin Libre est une des premières au Québec à reprendre les diffusions à l’étranger avec une série de spectacles extérieurs distanciés qui l’amènera d’abord à Brooklyn du 6 au 11 avril, puis à Oslo, en Allemagne et en Suède.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Fondée par Alexandre Hamel en 2005, la compagnie s’est démarquée ces dernières années à l’international avec son approche chorégraphique innovatrice du patinage – sa création Vertical Influences a été dansée plus de 250 fois dans 12 pays – et voici qu’elle présentera, à l’invitation de la prestigieuse Brooklyn Academy of Music (BAM), sa pièce Influence sur une patinoire extérieure urbaine unique et inclusive que la BAM a développé conjointement avec le Prospect Park Alliance.

Cette patinoire est d’ailleurs source d’inspiration pour Le Patin Libre, qui travaille à un grand projet de patinoire-théâtre communautaire réfrigérée et écologique dans le quartier Hochelaga, qu’elle espère se voir concrétiser dès 2022.

Le voyage à New York impliquera pour la troupe un total de trois semaines de quarantaine et de nombreux tests de dépistage de la COVID-19.

