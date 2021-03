Pour la deuxième année consécutive, le grand spectacle de la fête nationale du Québec sera enregistré sans public et diffusé sur les quatre réseaux de télévision le 24 juin.

Josée Lapointe

La Presse

« Le ministère de la Culture et des Communications a décidé pour une deuxième année de poursuivre la formule d’une seule émission télévisuelle, compte tenu de la pandémie. Nous souhaitons qu’elle rassemble les Québécoises et les Québécois de toutes origines », a déclaré dans un communiqué la présidente du Comité de la fête nationale à Montréal, Louise Harel.

Ici Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec et TVA relaieront donc ce grand évènement télévisuel, dont le thème sera « Québec tissé serré » et qui sera enregistré dans la région de Charlevoix.

L’an dernier, le spectacle, qui était animé par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe et dont la captation avait eu lieu à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, avait rejoint 2,16 millions de téléspectateurs.

« La fête nationale du Québec est une belle occasion de célébrer notre fierté et notre amour à l’égard de notre culture et de notre histoire, a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Je suis très heureuse que nous puissions à nouveau prendre part à cette fête cette année tous ensemble, même à distance. Je félicite les diffuseurs et les organisateurs qui, grâce à leur créativité, permettront aux Québécoises et Québécois de se rassembler et d’exprimer leur fierté à l’égard de notre grande fête nationale, en toute sécurité et dans le confort de leur foyer. »

La réalisation a été confiée à la maison de production SISMYK, sous la direction de l’ancien grand manitou des galas de La voix et d’En direct de l’univers, Jean-François Blais, qui s’occupera de la mise en scène, de la direction artistique et de la réalisation.

« La fête nationale a dû s’adapter à de nombreux changements dans le contexte lié à la pandémie qui se poursuit, a déclaré la présidente du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, Thérèse David. En ces temps incertains, les Québécoises et les Québécois sont devenus encore plus proches les uns des autres et leur solidarité est exemplaire. Plus que jamais, il est essentiel d’être “ Tissé serré ” et c’est exactement ce que nous proposons pour notre 187e fête nationale 2021. »