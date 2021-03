Même si les salles de spectacle sont rouvertes depuis le 26 mars, le rappeur FouKi a pris la décision de reporter à l’an prochain son « Ultime show à Montréal » qu’il devait présenter au MTelus le 2 avril.

Josée Lapointe

La Presse

« Nous avons beaucoup réfléchi et malgré une reprise récente des concerts, nous avons pris la décision que nos retrouvailles avec notre public montréalais devaient se faire dans les meilleures conditions et à la hauteur de nos et vos attentes », a-t-il écrit sur sa page Facebook lundi.

Le concert, dont la date exacte sera dévoilée prochainement, est donc remis à 2022, précise le populaire rappeur. Les billets achetés pour le concert de vendredi seront honorés, mais il est aussi possible de se faire rembourser d’ici 30 jours.

Toutes les infos au service à la clientèle du MTelus, au 1 855-634-4474.