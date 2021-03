Après avoir annoncé la réouverture des salles de spectacle et des théâtres en zone rouge, puis un report du couvre-feu à 21 h 30, le gouvernement Legault répond à une autre doléance du milieu des spectacles en prolongeant de trois mois une mesure d’aide vitale.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Au début du mois d’octobre 2020, le gouvernement Legault avait annoncé une somme de 50 millions pour compenser, pendant six mois, « 75 % des revenus de billetterie qui n’auront pu être touchés en raison des directives en matière de santé publique sur la période visée ».

Le programme venait à échéance le 31 mars prochain, soit quelques jours après la réouverture des salles de spectacle et des théâtres dans les cinq zones rouges du Grand Montréal et des alentours, le 26 mars. Des producteurs et des diffuseurs craignaient que le rideau tombe sur ce coup de pouce essentiel.

Mardi, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, s’était faite rassurante auprès des acteurs du milieu culturel, mais ceux-ci attendaient une confirmation avant d’applaudir. La mesure sera reconduite « dès maintenant, et pendant au moins 3 mois », soit jusqu’au 30 juin 2021, a confirmé Québec tôt jeudi matin, dans un communiqué.

La prolongation du programme est évaluée à 18 millions, somme qui doit apparaître dans le budget du ministre des Finances, Eric Girard, le 25 mars.

« La poursuite de cette mesure répond au besoin de prévisibilité du milieu de la diffusion en lui assurant un soutien le temps que s’organisent tous les préparatifs en vue de la diffusion des spectacles », écrit le cabinet du Ministère.

Jusqu’aux artistes

La somme allouée par Québec pour chaque représentation, qui ne peut excéder 75 000 $, est basée sur des moyennes mensuelles tirées d’une année prépandémie. Plus de 4700 représentations dans les domaines des arts de la scène, de la musique, des variétés, de la littérature et du conte ont fait l’objet de compensations depuis l’automne, soutient Québec. La mesure ne concerne pas les musées et les cinémas, qui doivent se tourner vers d’autres programmes d’aide.

Pour être admissibles, les bénéficiaires doivent en outre démontrer que l’aide rejaillit « parmi les artistes, artisans, organismes de création et techniciens impliqués dans la production ou le spectacle ». L’enveloppe a été confiée au Conseil des arts et des lettres du Québec et à la Société de développement des entreprises culturelles.

« La somme additionnelle annoncée aujourd’hui témoigne de notre engagement à soutenir les arts de la scène et à préserver la vitalité de cette culture dont nous sommes fiers », a affirmé la ministre Roy dans le communiqué.

En zone rouge, les compensations nettes que toucheront les salles de spectacle et les théâtres devraient diminuer, car ceux-ci commenceront à vendre des billets. Or, un important manque à gagner subsistera dans les prochains mois. Dans toutes les salles du Québec, peu importe le palier d’alerte, la Santé publique impose une distanciation physique de 1,5 mètre entre chaque bulle et un maximum de 250 spectateurs.

Le théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts, par exemple, a une capacité de 750 places, mais ne pourra accueillir que 200 spectateurs par représentation à partir du 26 mars. Pour un spectacle généralement présenté à guichets fermés, ce sont donc 550 billets invendus qui pourront faire l’objet d’une compensation de 75 % de leur valeur.

En entrevue avec La Presse, mardi, des directeurs d’organismes culturels ont dit redouter la fin du programme d’aide, au péril de la viabilité des sites de diffusion et de la sécurité d’emploi de leurs artisans.