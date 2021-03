Une grande étoile de la danse classique dans le monde vient de s’éteindre. Patrick Dupond, immense danseur est décédé des suites d’une « maladie foudroyante » à 61 ans, a annoncé avec regret son entourage vendredi.

Luc Boulanger

La Presse

Patrick Dupond avait débuté sa carrière en 1980, à 21 ans, en tant que danseur étoile à l’Opéra national de Paris. Dix ans plus tard, il s’était distingué en devenant le plus jeune directeur du ballet de l’Opéra parisien. Plus récemment, il a été un juré dans les saisons 9 et 10 de la populaire émission Danse avec les stars sur TF1.

« Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles », a affirmé sa collaboratrice Leïla Da Rocha.