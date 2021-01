La présentation au Théâtre Capitole de Québec du spectacle du Cirque Éloize Serge Fiori, Seul Ensemble, qui avait été reportée l’été dernier à cause de la pandémie, n’aura pas lieu non plus cette année.

Josée Lapointe

La Presse

Les représentations qui étaient prévues du 26 juin au 8 août 2021 ont été annulées à cause de la situation sanitaire qui demeure incertaine, et étant donné que ce spectacle à grand déploiement, qui réunit 21 danseurs et acrobates sur scène, nécessite des mois de préparation et d’entrainement.

« Un choix déchirant, surtout en pensant aux artistes et artisans qui ont contribué au succès de ce spectacle […] et qui étaient impatients de retrouver la scène et le public », a déclaré dans un communiqué le président et chef de la création du Cirque Éloize, Jeannot Painchaud.

Lors de sa création en 2019, Serge Fiori, Seul Ensemble avait été présenté à Montréal et à Québec devant 75 000 spectateurs.