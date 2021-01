Ratatouille : The TikTok Musical amasse 2 millions

L’engouement suscité par la recréation de vignettes musicales du film Ratatouille sur le réseau social TikTok s’est avéré payant : deux millions de dollars ont été amassés grâce à la diffusion de Ratatouille : The TikTok Musical les 1er et 10 janvier. L’argent ira au Actors Fund, organisme qui soutient les artistes et travailleurs des coulisses du spectacle aux États-Unis.