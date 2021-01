PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Prévue depuis un an, la Carte blanche de Beyries devait évidemment avoir lieu devant public. C’est finalement devant une salle vide, entourée de caméras et de techniciens, que la chanteuse s’est produite avec ses musiciens. Malgré les contraintes techniques, le stress des mesures sanitaires très strictes et une certaine pression, Beyries nous a confié le lendemain avoir apprécié l’expérience. « Ça prend de la flexibilité, de l’ouverture et de l’indulgence. C’est comme être sur une autre planète ! Mais on a joué en équipe, on a été calmes et patients, parce qu’on était dans un véhicule qu’on ne connaissait pas, ou peu. »