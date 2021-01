Ratatouille : The TikTok Musical amasse 2 millions

L’engouement suscité par la recréation de vignettes musicales du film Ratatouille sur le réseau social TikTok s’est avéré payant : deux millions de dollars ont été amassés grâce à la diffusion de Ratatouille : The TikTok Musical les 1er et 10 janvier. L’argent ira au Actors Fund, organisme qui soutient les artistes et travailleurs des coulisses du spectacle aux États-Unis.

Alexandre Vigneault

La Presse

La petite histoire de cette comédie musicale a quelque chose du conte de fées. Elle a débuté en août lorsqu’une enseignante américaine, Emily Jacobsen a publié sur TikTok une vignette où elle interprète un extrait de Ratatouille, film d’animation datant de 2007 racontant l’histoire d’un rat raffiné qui devient chef cuisinier.

Son idée a fait boule de neige : des milliers d’utilisateurs de TikTok l’ont imitée faisant naître la perspective d’une comédie musicale complète basée sur Ratatouille créée par les utilisateurs du réseau social. Des professionnels, dont Kevin Chamberlin, se sont joints au mouvement.

En décembre 2020, il a été annoncé qu’une production virtuelle serait réalisée afin d’amasser des fonds pour soutenir les artistes et les travailleurs culturels affectés par l’arrêt des spectacles causé par la COVID-19. La production, réalisée avec la participation de plusieurs professionnels de Broadway, intégrait des séquences créées par les utilisateurs de TikTok.

Quelque 350 000 personnes ont acheté des billets pour les représentations des 1er et 10 janvier dernier, selon l’Actors Fund. Les deux millions amassés font de Ratatouille : The TikTok Musical la plus importante collecte de fonds de l’histoire de cette organisation.