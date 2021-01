Les admirateurs du regretté David Bowie (et du génial metteur en scène Ivo van Hove) seront ravis d’apprendre que la comédie musicale Lazarus sera diffusée ce week-end sur le web pour souligner les cinq ans du décès de la rock star.

Luc Boulanger

La Presse

Il s’agit d’une captation de la production londonienne, mettant en vedette Michael C. Hall (Dexter) et Michael Esper (Frances Ha). Lazarus regroupe 18 chansons du répertoire de Bowie, dont quatre pièces composées pour le spectacle, sur un livret du dramaturge irlandais Enda Walsh. La comédie musicale a été créée à New York, en décembre 2015, quelques semaines avant la mort du chanteur, le 10 janvier 2016, à 69 ans.

Les heures de diffusion de Lazarus sont décalées à l’échelle internationale. Trois cases horaires sont réservées à l’Amérique du Nord afin que vous puissiez regarder le spectacle à une heure raisonnable au Canada : vendredi 8 janvier et samedi 9 janvier, à 21 h HNE ; et dimanche après-midi, le 10, à 16 h. HNE. Le coût des billets est 21,50 $ US. En vente ici : https://dice.fm/artist/david-bowie-y8xr?_branch_match_id=875376729306178676