Retour masqué pour les danseurs du Ballet du Rhin

(Mulhouse) « Et un, et deux... plié, pointé... Allez c’est parti ! ». Les danseurs du Ballet de l’Opéra national du Rhin, région durement frappée par le coronavirus, sont parmi les premiers en France à avoir repris l’entraînement dans des conditions très strictes, les forçant à conjuguer souffle et masque.