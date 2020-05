PHOTO MARY ELLEN MATTHEWS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La comédie musicale Frozen ne reviendra pas à New York, a annoncé jeudi la production, faisant de cette déclinaison du film à succès de Disney la première grosse production de Broadway annulée pour cause de pandémie.

Agence France-Presse

Emanation du groupe Disney, la comédie musicale avait été lancée en mars 2018 au St. James Theatre, où elle s’est jouée depuis 851 fois.

« Certaines choses valent la peine de fondre et aujourd’hui, nos cœurs fondent avec vous », a écrit la production sur le compte Twitter de Frozen en référence à la fonte de la neige.

Selon le site Broadway World, elle a rapporté 155 millions de dollars au box-office et accueilli plus de 1,35 million de spectateurs.

Une autre comédie musicale à gros budget, Beetlejuice, avait déjà annoncé qu’elle ne reviendrait pas, mais il s’agissait en fait d’une fin anticipée.

En effet, elle avait déjà prévu sa dernière représentation début juin avant même que le coronavirus ne perturbe les représentations.

Deux pièces, Hangmen et Who's Afraid of Virginia Woolf?, dont la première n’avait pas encore eu lieu, ont également été annulées, mais il s’agissait de production aux moyens plus limités qu’une comédie musicale.

L’association professionnelle Broadway League a annoncé mardi que les théâtres de Broadway resteraient fermés jusqu’au 6 septembre au moins.

Aucun protocole de reprise n’a encore été annoncé par les autorités locales, pas plus qu’une date à laquelle les spectacles seront de nouveau autorisés dans l’État de New York.

Mardi la reprise très attendue de la pièce « Plaza Suite », avec Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker, couple à la ville, a été officiellement repoussée d’une année complète, de mars 2020 à mars 2021.

Mercredi, cela a été au tour de la comédie musicale « MJ » de décaler son arrivée à Broadway de début juillet à mars 2021.

La production de « Frozen » a indiqué qu’elle n’avait pas renoncé à la tournée du spectacle en Amérique du Nord, ni aux représentations à Londres, Sydney, Hambourg et Tokyo.

Les premières représentations à Londres sont, pour l’instant, prévues fin octobre, et début décembre à Sydney.

Quant à la tournée nord-américaine, elle doit maintenant théoriquement débuter à Boston le 9 septembre.