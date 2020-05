(New York) La comédie musicale sur Michael Jackson attendue sur Broadway reporte sa première à l’année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Associated Press

Les représentations en avant-première de MJ devraient maintenant commencer en mars 2021, au Neil Simon Theatre.

La comédie musicale — précédemment intitulée Don’t Stop’Til You Get Enough — devait présenter ses premières représentations à New York le 6 juillet.

La comédie musicale est inspirée de la vie et de la musique de Jackson.

Lynn Nottage, deux fois lauréate d’un prix Pulitzer, écrit le livret en s’appuyant sur le vaste catalogue de chansons de Michael Jackson.

Christopher Wheeldon assurera la mise en scène et créera les chorégraphies alors qu’Ephraim Sykes incarnera Michael Jackson.

Michael Jackson a vendu des millions de disques et a remporté 13 prix Grammy.

Il est décédé en 2009.