L’application TikTok permet depuis lundi à des artistes et des personnalités d’offrir en direct aux utilisateurs des concerts, des classes, des conférences ou des tutoriels. La série baptisée #HappyAtHome, se déroule sur cinq jours et se clôturera vendredi par des spectacles d’Alicia Keys, Jason Derulo, Megan Thee Stallion, Troye Sivan, DJ Khaled, Lauv et plusieurs autres.

Marissa Groguhé

La Presse

Si TikTok a pour marque de commerce ses courtes vidéos de 15 à 60 secondes, ces directs, diffusés à 20 h chaque soir, durent environ une demi-heure.

Lundi, il était question de motivation, de dance et de sport, avec Tyra Banks, Arnold Schwarzenegger et les danseurs tWitch et Allison Holker. Les vidéos du mardi mettaient en vedette des influenceurs et celles du mercredi, des acteurs.

Jeudi, Dr Phil et le vulgarisateur scientifique Bill Nye répondront à des questions dans le cadre du EduTok.,3

La soirée de vendredi, Sound Check Friday, sera consacrée à la musique et conclura l’événement en grand grâce à plusieurs invités de marque.