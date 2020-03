Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost sur le plateau de tournage de Passe-Partout

Les enfants pourront voir leurs idoles de Passe-Partout en chair et en os… et même chanter avec elles ! Dès l’automne, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne parcourront le Québec pour présenter le spectacle Coucou Passe-Partout.

Catherine Handfield

La Presse

Les trois comédiens principaux — Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost — ont accepté avec bonheur de se lancer dans l’aventure, nous ont-ils dit tour à tour. Ils ont hâte d’avoir enfin l’occasion de rencontrer leur public de tout-petits.

« On n’a pas encore eu la chance de les rencontrer, à part quand on les croise dans la rue, souligne Gabrielle Fontaine [Passe-Carreau]. Je pense que le public aussi sera content d’apprendre qu’il y a un spectacle pour qu’on aille à leur rencontre. C’est ce qu’on se fait demander le plus. »

L’agence evenko a eu l’envie de produire ce spectacle dès que Télé-Québec a annoncé l’arrivée de cette deuxième mouture de Passe-Partout, a indiqué la directrice principale d’evenko, Valérie Hamel. La mise en scène du spectacle sera assurée par Marc St-Martin, l’interprète de Kao dans l’émission jeunesse Toc toc toc.

À quoi peut-on s’attendre ? Si le contenu demeure une surprise, on y retrouvera l’univers de Passe-Partout tel qu’on le connaît à la télévision, a assuré Marc St-Martin, qui écoutait Passe-Partout enfant et qui l’écoute aujourd’hui avec sa fillette.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Marc St-Martin, metteur en scène de Coucou Passe-Partout

« Il y aura des chansons, certaines que vous connaissez, il y aura de la musique, il y aura du jeu, il y aura du ludisme, il y aura des apprentissages, il y aura du plaisir dans ce spectacle d’une durée d’environ 50 minutes », a promis Marc St-Martin avec enthousiasme.

« On a lu une première version du texte, ça va encore changer un peu, mais on est vraiment tombés en amour », dit Élodie Grenier, qui incarne Passe-Partout.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Élodie Grenier

Moi, ça m’a rassurée beaucoup quand j’ai lu le texte. C’est dans la même veine que dans les émissions. On retrouve nos personnages, notre chimie. Élodie Grenier

L’attention des tout-petits

Si le spectacle est court, c’est essentiellement pour garder l’attention de son public. Soulignons que l’émission Passe-Partout est pensée pour des enfants d’âge préscolaire. Ce public a une capacité d’attention, comment dire, limitée.

Les trois comédiens en conviennent : il y a tout un écart entre les tournages en studio et les représentations devant une salle bondée d’enfants de 3, 4 et 5 ans. Tous les trois ont cependant de l’expérience en théâtre jeunesse.

« J’ai hâte de voir comment les enfants vont réagir, dit Jean-François Pronovost [Passe-Montagne]. Vont-ils nous parler pendant qu’on joue ? »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jean-François Pronovost

Je pense que ça va être un certain défi pour les trois de vraiment garder leur attention. Peut-être que ça, ça va être une difficulté supplémentaire par rapport à un spectacle où le quatrième mur est présent. Jean-François Pronovost

« Le secret, c’est vraiment de les captiver, dit Élodie Grenier. Du moment où ils sont intéressés et ils sont captivés, ils sont avec nous. Et ils vont connaître les chansons… Je pense qu’ils ne devraient pas être trop éparpillés si on réussit à les garder avec nous. »

Selon Gabrielle Fontaine, le spectacle sera tellement interactif que chaque représentation risque d’être différente.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Gabrielle Fontaine

Je pense qu’on va leur parler, leur demander de bouger, de faire des choses, de nous répondre. Gabrielle Fontaine

La tournée prévoit à ce jour 40 représentations dans 35 villes aux quatre coins du Québec. Elle sera lancée à Sainte-Thérèse le 3 octobre et prendra fin le 25 avril 2021 à Montmagny. À Montréal, la bande sera de passage fin décembre pour quatre représentations au Théâtre Jean-Duceppe.

Road trip

Jean-François Pronovost semble enchanté à l’idée de partir en tournée avec ses deux collègues, qui sont maintenant deux amies. Pendant la semaine de relâche, ils seront en Gaspésie et sur la Côte-Nord. « Ça va être cool de se faire un petit road trip les trois ensemble ! » dit-il.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jean-François Pronovost, Élodie Grenier et Gabrielle Fontaine

Le rythme plutôt raisonnable de la tournée permettra aux trois comédiens de poursuivre les tournages de l’émission — la troisième saison est en cours — et de mener à terme d’autres projets.

C’est la première fois dans l’histoire récente de Télé-Québec qu’une de ses émissions jeunesse se produira en salle, indique Marysol Charbonneau, directrice de la programmation jeunesse de Télé-Québec. Les comédiens d’autres émissions, comme Salmigondis et Génial !, ont offert des représentations lors d’événements et de festivals. Télé-Québec a aussi présenté le spectacle extérieur La fête de famille à l’occasion de son 50e anniversaire.

Découvrez les détails de la tournée Coucou Passe-Partout