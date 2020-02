PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Martha Wainwright aime que ces big songs soient portées par des femmes. « Chacune a une voix, mais personne n’essaie de tirer sur la couverture », dit la chanteuse qui interprète Le parc Belmont, pièce popularisée par Diane Dufresne. « Quand on a fait l’album, j’ai aimé me laisser aller dans la folie de la chanson et de sa composition. Ce n’était pas facile, surtout que c’est madame Dufresne… Comment on fait ? On va plus petit ? Je n’ai pas cette tendance. En même temps, je ne peux pas aller plus loin, ce n’est pas possible ! C’est vraiment un hommage à elle aussi. »