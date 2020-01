Le magicien Alain Choquette doit remettre une partie de sa tournée de spectacles prévus en février et mars à la suite d’une crise cardiaque qui l’a terrassé le soir du 15 janvier.

Le magicien Alain Choquette doit remettre une partie de sa tournée de spectacles prévus en février et mars à la suite d’une crise cardiaque qui l’a terrassé le soir du 15 janvier. Sa vie est toutefois hors de danger indique son producteur, Groupe Entourage, par la voie d’un communiqué de presse.

André Duchesne

La Presse

Hospitalisé au CHUM, M. Choquette sera opéré dans les prochains jours. « Cette opération l’obligera à être en convalescence et à arrêter toutes activités professionnelles pendant les deux prochains mois afin de bien se remettre sur pied », poursuit-on aussi dans le communiqué de presse.

Au total, 20 dates de spectacles dans 17 villes du Québec ont été reportées, dont celles des 1er et 2 février à Québec et du 22 et 23 février à la Place des Arts de Montréal.

« De nouvelles dates seront rapidement déterminées pour reporter les spectacles prévus. Par la suite, les équipes des salles de spectacle communiqueront avec tous les détenteurs de billets afin de les aviser du changement de date et des procédures à suivre », ajoute Groupe Entourage.

La suite de la tournée, intitulée La mémoire du temps, est maintenue pour le moment. C’est donc dire qu’elle reprendrait le 2 avril à Terrebonne, si on se fie au site officiel de M. Choquette.

Préenregistrées, les émissions La magie des stars, diffusées le dimanche soir à TVA et dans laquelle M. Choquette est juge, sont maintenues.