Frédérique Drolet et Emma Char dans Hänsel et Gretel, présenté en 2014 par l’Atelier lyrique à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

Diffusion gratuite d’Hänsel et Gretel

Le spectacle Hänsel et Gretel sera diffusé gratuitement sur le web dès jeudi, au grand plaisir des petits et des grands.

Mayssa Ferah

La Presse

Présenté en 2014 par l’Atelier lyrique à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le célèbre conte des frères Grimm sera offert jusqu’au 17 janvier 2021.

L’œuvre féerique prendra vie sous la direction du metteur en scène Hugo Bélanger. La mezzo-soprano Emma Char et la soprano Frédérique Drolet prêtent leurs voix aux personnages d’Hänsel et de Gretel, un duo rusé de frère et sœur abandonnés par leurs parents, qui échappe aux griffes d’une vilaine sorcière.

En collaboration avec l’École nationale de théâtre du Canada et l’École nationale de cirque, cet opéra s’adresse à tous les membres de la famille. « Il nous tenait à cœur de pouvoir offrir un moment de magie aux familles, sachant que le temps des Fêtes sera différent cette année », souligne Patrick Corrigan, directeur général de l’Opéra de Montréal.

La production de l’Atelier lyrique peut compter sur les musiciens de l’Orchestre Métropolitain, dirigés par Alain Trudel, qui feront briller la partition d’Engel Humperdinck.