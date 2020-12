L’homme-orchestre Damien Robitaille, le slameur et romancier David Goudreault et le jazzman Yves Léveillé seront les vedettes de concerts virtuels offerts dès ce mardi par le Théâtre Outremont. À défaut de pouvoir accueillir le public, l’institution montréalaise présentera les spectacles en direct sur le web, avec rediffusion au cours des deux journées suivantes.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

C’est Yves Léveillé et son quintette qui lancent le bal dès ce mardi, notamment avec les titres de son dernier album Phare. Le pianiste sera accompagné sur scène par Yannick Rieu au saxophone, Jacques Kuba-Séguin à la trompette, Guy Boisvert à la contrebasse et Kevin Warren à la batterie. Le spectacle sera aussi disponible en rediffusion le 16 et le 17 décembre.

PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE OUTREMONT Le Quintette Yves Léveillé

Mercredi, c’est David Goudreault qui foulera les planches de l’Outremont pour présenter une fois de plus son monologue Au bout de ta langue — Humour debout et poésie drette. En plus de textes originaux de l’auteur, le spectacle acclamé propose aussi ceux de Gaston Miron, Gérald Godin, Marie Uguay, Hélène Dorion, Joséphine Bacon, Zachary Richard et Patrice Desbiens, en plus de clins d’œil à Baudelaire et Rimbaud. Pour ceux qui ne pourront pas voir la performance de Goudreault en direct, des rediffusions sont prévues le 17 et 18 décembre.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LAPRESSE David Goudreault

Enfin, après avoir enflammé la planète web avec sa reprise inspirée de Pump up the Jam, de Technotronic, c’est sur une véritable scène que Damien Robitaille présentera ses plus grands succès, ce vendredi. Pendant la longue période de confinement, le chanteur-compositeur-interprète a en effet offert plus de 130 chansons jouées dans son salon et diffusées via les réseaux sociaux. Le multi-instrumentiste franco-ontarien jouera ses plus grands succès à quoi s’ajouteront quelques créations récentes en plus de quelques airs de Noël, il va sans dire ! Son spectacle sera offert en rediffusion les 19 et 20 décembre.

Billets en vente à 20 $ par événement — en direct ou en différé — sur le site www.lepointdevente.com/theatreoutremont.