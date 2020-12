La COVID-19 force le report de la 34e édition de La Fabuleuse Histoire d’un Royaume, mais l’équipe de la production n’a pas dit son dernier mot.

Le Quotidien

Un spectacle immersif et déambulatoire intérieur et extérieur, présenté sur quatre scènes et respectant les consignes sanitaires, sera présenté au cours de la saison estivale 2021. Une nouvelle production qui durera le temps de la pandémie et qui pourra ensuite se déplacer sur le territoire au gré des besoins.

La pandémie et les mesures sanitaires en place ne laissaient aucun espoir de présenter La Fabuleuse Histoire d’un Royaume dans sa formule habituelle à l’été 2021. Les répétitions auraient dû commencer peu de temps après les Fêtes et réunir plus de 100 comédiens sur une scène est complètement impossible.

