Caillou et Les Petites tounes en spectacle dans un… bar ? On n’en est plus à une surprise près avec cette pandémie. Ces héros des petits font partie d’une programmation comptant une vingtaine de spectacles virtuels qui seront présentés à compter de vendredi sur la scène de l’Anti, bar-spectacles situé sur la rue Dorchester, à Québec.

Alexandre Vigneault

La Presse

La programmation bâtie par District 7 Production mise sur la diversité : il y a aura du métal (avec BARF et Dance Laury Dance, notamment), de la musique traditionnelle (Les chauffeurs à pied et Le Rêve du Diable), du country (Cindy Bédard) et du hip-hop (avec Souldia, entre autres). Et Caillou et Les Petites tounes…

La programmation complète est affichée sur le site de l’Anti et les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com.

