Luce Dufault, qui a interprété La ville depuis et Full mélancolie, ressentait une énorme fierté à chanter du Clémence devant Clémence — ce qu’elle a d’ailleurs fait en la regardant souvent directement dans les yeux. « Cette femme, chaque fois que je la croise, elle me touche, elle me chavire… » Rencontrée avant la captation, la chanteuse nous disait être vraiment heureuse de pouvoir rendre hommage à tous ces « grands artistes incontournables » — elle a participé à trois des quatre spectacles et en est bien contente : chanter lui manque et elle ne peut pas s’en cacher. « On assiste aux répétitions des autres, on voudrait qu’elles durent plus longtemps, on ne veut plus s’en aller… On est rendus là ! »