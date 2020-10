Guylaine Tremblay

Deschamps d’amour

Avec son infinie tendresse, Yvon Deschamps a su dire et chanter la fragile beauté du monde. La comédienne Guylaine Tremblay lui rendra hommage dans un nouveau spectacle, qu’elle veut débordant de joie et de réconfort, et qui prendra l’affiche partout au Québec à la fin de l’été 2021. Si tout va bien…