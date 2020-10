Le festival Santa Teresa en formule numérique a débuté mardi. Après la diffusion en direct de l’émission Le champion du clip, animée par Mehdi Bousaidan, l’événement présente mercredi les Concerts de la chapelle.

Marissa Groguhé

La Presse

Six performances seront diffusées dès 19 h sur la page Facebook de Santa Teresa. Au menu : Clay & Friends, Fuudge, Sarahmée, Maude Audet, Original Gros Bonnet et Laurence-Anne. L’enregistrement s’est déroulé à la salle La Protestante de Saint-Thérèse, où chaque groupe et musicien a eu l’occasion de présenter une chanson.

L’animateur Fred Bastien a réalisé en parallèle des entrevues en arrière-scène avec chacun des artistes.

Mardi, l’émission Le champion du clip a permis à six artistes de la relève (Amen Deniro, Double Date With Death, Janette King, Maky Lavender, Thaïs et Vendou) de présenter un vidéoclip original, également sur la page Facebook du festival.

Trois juges, soit Claude Bégin, Laurence « Baz » Morais et Teresa (jouée par Carmen Sylvestre), ont commenté les réalisations et le public peut désormais voter pour l’artiste qu’il préfère, jusqu’à jeudi, 23 h 59, sur le site web du festival.

