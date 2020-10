Avec l’annonce de la fermeture des théâtres de Broadway au moins jusqu’à la fin mai, la période de fermeture atteindra donc, au minimum, plus de 14 mois, du jamais vu dans l’histoire du quartier des spectacles de Manhattan.

(New York) Les théâtres de Broadway vont rester fermés au moins jusqu’à fin mai 2021, a annoncé vendredi l’association Broadway League, nouveau signe que la saison 2020-21 devrait être blanche pour le spectacle vivant aux États-Unis.

Après début septembre, puis début janvier, l’association professionnelle a de nouveau décalé la reprise, alors que la pandémie de coronavirus repart de plus belle aux États-Unis, y compris à New York.

« Nos membres sont résolus à rouvrir dès que les conditions le permettront », a déclaré Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League, dans un communiqué vendredi.

La période de fermeture de Broadway atteindra donc, au minimum, plus de 14 mois, du jamais vu dans l’histoire du quartier des spectacles de Manhattan, un des moteurs économiques de New York et une attraction touristique majeure.

Tous les théâtres sont en effet à l’arrêt depuis le 12 mars.

Au moment de la suspension des représentations, 31 spectacles se jouaient à Broadway et huit autres préparaient leurs débuts pour le printemps.

« Nous travaillons sans relâche avec de multiples partenaires pour assurer la pérennité de l’industrie une fois que nous pourrons de nouveau lever le rideau », a ajouté Mme St. Martin.

Quelques productions ont déjà jeté l’éponge, principalement la comédie musicale La reine des neiges, mais aussi Beetlejuice, ainsi que les pièces Hangmen et Qui a peur de Virginia Wolf ?.

Selon la chaîne d’information locale NY1, deux locomotives de Broadway, les comédies musicales Le roi Lion et Le fantôme de l’opéra, ne reprendront pas avant l’automne 2021.

Broadway, qui générait avant la pandémie quelque 33 millions de dollars de recettes par semaine, espère toujours recevoir une aide fédérale d’urgence, mais n’a, pour l’instant, pas eu les faveurs du Congrès américain.

Ce report est un nouveau domino qui tombe dans le paysage du spectacle vivant aux États-Unis, deux semaines après l’annulation de la saison du Metropolitan Opera de New York.

Salles de concert et théâtres sont à l’arrêt dans tout le pays, qui continue d’enregistrer quotidiennement des dizaines de milliers de nouveaux cas de coronavirus.