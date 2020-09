L’Esplanade de la Place des Arts a pris des airs de piste de danse en plein air, jeudi soir, alors que le public a été initié aux rythmes d’Afrique de l’Ouest par le groupe Taafé Fanga.

Catherine Handfield

La Presse

Vous avez manqué ça ? Pas grave : cette deuxième édition de l’évènement Hors les murs se déroule jusqu’au 27 septembre. Pendant 10 jours, des artistes professionnels de plusieurs styles musicaux feront danser les gens gratuitement et dans le respect des consignes sanitaires.

Des activités sont prévues le soir (les jeudis, vendredis et samedis de 19 h à 22 h), le midi (les jeudis et vendredis de 12 h à 12 h 45) et le week-end, pour les familles, de 11 h à 14 h. Port du masque obligatoire, inscriptions requises pour la plupart des activités.

> Consultez le site de l’évènement