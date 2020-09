PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Amélie Duceppe est plus qu’heureuse du retour du public. « Ça fait du bien de retrouver une normalité. J’adore quand les lumières s’éteignent, quand la rencontre se passe entre les artistes et les spectateurs. Entendre 180 personnes qui éclatent de rire ensemble… » La vente des billets va bon train, et la directrice générale constate un « appétit réel » du public. Elle reste cependant très prudente pour la suite et observe attentivement les codes de couleur du gouvernement. « On croise les doigts pour continuer et on fera tout ce qu’il faut. Il faut être impeccable, car on n’aura pas de deuxième chance. »