Le collectif de cirque Flip Fabrique fera une tournée de 40 représentations dans 15 villes du Québec à l’automne avec sa nouvelle création Six°, a appris La Presse.

Jean Siag

La Presse

La troupe menée par Bruno Gagnon donnera le coup d’envoi de cette tournée automnale le 18 septembre avec quatre spectacles gratuits présentés au domaine de Maizerets, à Québec, un site extérieur.

Par la suite, la petite caravane de Flip s’en ira à Saguenay, Baie-Comeau, Joliette, Montmagny, Mont-Laurier, Val-d’Or… Dans des gymnases d’écoles autant que dans des salles de spectacles qui respecteront la limite de 250 spectateurs.

> Voyez la bande-annonce du spectacle

« C’est la tournée la plus importante de notre compagnie au Québec », s’est réjoui le directeur général et artistique Bruno Gagnon, lui-même surpris par l’ampleur de ce calendrier planifié « en pleine pandémie ».

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR FLIP FABRIQUE Jacob Grégoire, Dylan Herrera et Cameron Clark sont tous des finissants de l’École de cirque de Québec. Pour les spectacles de tournée de Flip, Jacob et Dylan feront équipe avec Camille Tremblay, Méliejade Tremblay-Bouchard et le clown-acrobate Jamie Adkins.

« On a la possibilité de visiter plusieurs villes du Québec où on ne s’est jamais produit, dit Bruno Gagnon. Donc, malgré le contexte actuel de la COVID-19, on espère que la troupe se fera mieux connaître un peu partout au Québec. »

Le collectif de Québec avait commencé à travailler sur cette création au début de l’année. À ce moment-là, Flip Fabrique terminait une tournée de son spectacle précédent, Blizzard.

Avec les mesures de confinement de la mi-mars, tout a été arrêté. Ce n’est qu’au mois de juillet, avec les nouvelles directives de la Santé publique, que la troupe a repris le travail de création de Six° dans la grange de Portneuf de l’artiste Jean-François Faber.

La pièce acrobatique qui mettra en vedette le clown et acrobate Jamie Adkins, entouré de quatre autres acrobates, fait référence à la théorie des « six degrés de séparation », selon laquelle nous sommes tous reliés les uns aux autres par une chaîne de six maillons.

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR FLIP FABRIQUE Le clown et acrobate Jamie Adkins, qui a fait ses débuts avec le Cirque Éloize avant de mener une carrière solo, s’est joint à la troupe de Québec pour la création de Six°.

Dans la scène d’ouverture de Six°, nous nous trouvons dans ce qui pourrait être le bureau d’un notaire. Six lettres cachetées s’y trouvent, mais il n’y a que cinq invités… Qui est donc le sixième destinataire ? That is the question…

Le metteur en scène Olivier Lépine a dû tenir compte du Guide des mesures sanitaires de la Santé publique. Il a ainsi prévu essentiellement des numéros individuels (roue Cyr, équilibre, hula-hoop, contorsion, etc.), mais on verra aussi un numéro de trampo-mur, une des spécialités de la maison.

Flip Fabrique fera une résidence de création au Diamant à la fin du mois de septembre pour « peaufiner le spectacle et les éclairages ». Aucune date n’a encore été confirmée à Montréal. « On espère le présenter dans une deuxième phase », a laissé savoir Bruno Gagnon.

Il s’agit de la première création de la compagnie dans laquelle on ne retrouvera aucun des membres fondateurs sur scène, un signe positif de sa survie. « On n’a jamais douté que la compagnie survivrait à nos propres performances sur scène, nous dit Bruno Gagnon, mais oui, on est là pour de bon. »